"اسرائيل" تداهم 7 مؤسسات في رام الله.. ومنظمات يهودية على قائمة الإرهاب

أثار اقتحام القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، ل 7 مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية والاستيلاء على محتوياتها، وقرار إغلاقها، في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، ردود فعل غاضبة لدى القيادة الفلسطينية، التي حذرت من التبعات الخطيرة لعملية الاقتحام، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني.

كما كشفت السلطة الفلسطينية، على لسان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، النقاب عن خطوات تعمل القيادة على اتخاذها ردا على الجرائم الاسرائيلية، عبر الإعلان عن قائمة كبيرة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على لائحة الإرهاب.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، إغلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي، لتلك المؤسسات، معتبرة أن ذلك يمثل جريمة واعتداء سافرا على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والمنظومة الحقوقية الدولية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنها تقف مع تلك المؤسسات التي وصفتها بالوطنية، وبأنها تقوم بواجبها في مقارعة الاحتلال وفضح جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها بصدد العمل على كل المستويات للتصدي للقرار الاسرائيلي بحق تلك المؤسسات.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة.

حسين الشيخ: تصعيد خطير

من جانبه اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن عملية الاقتحام، تصعيد خطير ومحاولة لاسكات صوت الحق والعدل.

وقال الشيخ: "سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة".

منظمات يهودية على قوائم الإرهاب

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الخميس، إن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع المنظمات اليهودية على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لتصنيفها كمظمات إرهابية ومطالبة المجتمع الدولي عدم التعامل معها بحيث سيتم الاعلان عن هذه القائمة بالوقت المناسب.

وأشار المالكي إلى أن التقرير الشهري لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيتضمن ملف إغلاق سلطات الاحتلال مقرات تلك المؤسسات رغم رفض الدول الأوروبية التصنيف الإسرائيلي.

ومن بين الخطوات الفلسطينية بحسب المالكي، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال.