اسرائيل تدعم دولة عربية بلقاح كورونا

اعلنت تقارير من اسرائيل بتسليم دولة عربية لقاح كورونا من ضمن مجموعة بلدان ينوي كيان الاحتلال مساعدتها في مواجهة هذه الجائحة

اسرائيل وموريتانيا

وقالت أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل قررت تسليم شحنات محددة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى نحو 20 دولة، مقابل الدعم الدبلوماسي، وذكرت دولة موريتانيا ضمن قبرص وهنغاريا وهندوراس وغواتيمالا وجمهورية التشيك والمالديف وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا، ولم تعلق نواكشوط على تلك الاخبار

وأشارت الهيئة إلى أن عددا من هذه الدول، وهي جمهورية التشيك وغواتيمالا وهندوراس وهنغاريا، فتحت بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو تعهدت بفعل ذلك.

اسرائيل تئن تحت ضغط الكورونا

هذه المساعدات كما وصفتها التقارير العبرية تاتي في خضم وضع اسرائيل البائس في مواجهة الجائحة والتي اجبرتها للخضوع لعدة اغلاقات لاقت استياءا من المجتمع الاسرائيلي وخاصة المتشددين

ويأتي ذلك على خلفية تأكيد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن إسرائيل قررت تزويد الطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية وعدد من الدول التي طلبت دعما منها في محاربة تفشي كورونا بـ"كمية رمزية من اللقاحات" الفائضة عن الحاجة في إسرائيل.

ويأتي ذلك على خلفية تعرض الحكومة الإسرائيلية لانتقادات واسعة لعدم تطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية.