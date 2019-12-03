اسرائيل تدعو الامم المتحدة للاعتراف باللاجئين اليهود

تعتزم اسرائيل الطلب من الامم المتحدة الاعتراف بـ 800 ألف لاجئ يهودي من الدول العربية وإيران.

أعلن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون الثلاثاء عن نيته تقديم مشروع قرار يعترف باللاجئين اليهود من الدول العربية.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان دانون سيقدم مشروع القرار خلال مناقشات تجريها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذكرى مرور 72 عامًا على قرار تقسيم فلسطين.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن دانون سيقدم خلال مناقشة الجمعية العامة سلسلة من القرارات المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك قرار يدعم حق الفلسطينيين في العودة.

وستعقد اجتماعات مماثلة مع قرارات مماثلة كل عام.

ووفقًا للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، فإن القرار الجديد الذي سيقدمه دانون، والذي يطلب من الأمم المتحدة الاعتراف بـ 800 ألف لاجئ يهودي من الدول العربية وإيران، يهدف إلى تقويض القرارات الفلسطينية المقترحة.

وستستضيف البعثة الإسرائيلية أيضًا حدثًا لإطلاق المبادرة الجديدة رسميًا في نيويورك يوم الأربعاء، ويضم المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة معاداة السامية إيلان كار.

وقال السفير دانون: "المجتمع الدولي، كما هو الحال في كثير من الأحيان، مرتاح للتركيز فقط على اللاجئين الفلسطينيين بينما يمحو قصة مئات الآلاف من اليهود من صفحات التاريخ". مضيفًا "لكن دولة إسرائيل ستعبر عن الحقيقة وتصحح الظلم التاريخي من خلال وضع حد للصمت المطبق من جانب المجتمع الدولي".