اسرائيل تدمر الأبراج السكنية في غزة.. و"أسوشيتد برس": مصدومون ومذعورون

أفاد مراسلون بإخلاء برج القاهرة في غرب مدينة غزة، تمهيدا لتدميره من قبل الجيش الإسرائيلي

وأكدت تقارير إعلامية متعددة أن إسرائيل أصدرت إخطارا مسبقا طالبت فيه قاطني برج القاهرة المعروف أيضا ببرج مشتهى بإخلائه تمهيدا لقصف المبنى.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية قبل قليل لقطات تؤكد إطلاق الجيش الإسرائيلية عدة صواريخ على البرج الواقع في حي تل الهوى قرب مقر وزارة المالية.

لحظة استهداف برج مشتهى (القاهرة) غرب غزة بصواريخ من طائرات الاستطلاع pic.twitter.com/Ke0zHh3bTP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021

كما ذكرت تقارير إعلامية أن السكان في حي الرمال في غزة تلقوا اتصالات طالبتهم إسرائيل فيها إخلاء منازلهم تمهيدا لقصف حيهم.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تدمير الجيش الإسرائيلي برج الجلاء في غزة الذي كان يضم مكاتب للعديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، منها قناة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، وذلك بدعوى وجود مصادر للاستخبارات العسكرية التابعة لحركة "حماس" في المبنى.

تدمير برج الجلاء

وأكد الرئيس والمدير التنفيذي لـ"أسوشيتد برس" الأمريكية، غاري برويت، أن الوكالة "مصدومة ومذعورة" من الهجوم الإسرائيلي على برج الجلاء في قطاع غزة الذي تضمن مكاتب لوسائل إعلام دولية.

وقال برويت، في بيان نشرته الوكالة بعد الهجوم، اليوم السبت: "نشعر بالصدمة والذعر إزاء أن الجيش الإسرائيلي استهدف ودمر المبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس وغيرها من المؤسسات الإخبارية في غزة".

وتابع: "لقد عرفوا منذ فترة طويلة موقع مكتبنا، وعرفوا أن الصحفيين كانوا هناك. تلقينا تحذيرا بقصف المبنى. نسعى إلى الحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد".

وشدد برويت على أن "هذا تطور مزعج بشكل لا يصدق"، مؤكدا: "لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح. كان هناك عشرات من صحفيي أسوشيتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى، ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب. لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم".

ودمرت القوات الإسرائيلية السبت بغارة جوية برج الجلاء في قطاع غزة، وهو مبنى شاهق الارتفاع مؤلف من 11 طابقا كان يضم مكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة إضافة إلى شقق سكنية ومكاتب محامين.