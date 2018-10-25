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اسرائيل تزعم اكتشافها لمواقع "اس-300" في سوريا (صورة)

اسرائيل تزعم اكتشافها لمواقع "اس-300" في سوريا (صورة)
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