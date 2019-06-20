اسرائيل تزعم القبض على شبكة تجسس ايرانية يقودها اردني

زعمت قوات الاحتلال الاسرائيلي احباط تشكيل خلية تجسس ايرانية يقودها رجل اعمال اردني يعمل في الضفة الغربية المحتلة

ووفق تقارير اردنية وغربية فـ إن سلطات الاحتلال قدمت قبل 10 أيام لائحة اتهام بهذا الخصوص ضد رجل أعمال أردني يدعى ثائر شعفوط، وأصله من مدينة الخليل، علما بأنه تم اعتقاله في إبريل/نيسان الماضي.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد سافر رجل أعمال الأردني إلى إسرائيل عدة مرات بتوجيهات من الاستخبارات الإيرانية لتنفيذ مهام استخباراتية مختلفة وبناء شبكة تجسس لصالح إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال اوفير جندلمان ان المتهم زار ايران وسورية ولبنان واوعز اليه لاقامة علاقات تجارية مع رؤوس اموال لاخفاء المهمة

وقال موقع "يديعوت أحرونوت"، في هذا السياق، إنه تم تقديم لائحة اتهام ضد المواطن الأردني المذكور البالغ من العمر 32 عاماً، بتهم الاتصال بعميل معاد ومنظمة معادية وتهم أخرى مختلفة.