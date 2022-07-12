اسرائيل تزود اوكرانيا بمعدات وتعيد سفيرها الى وارسو

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على تسليم شحنة مساعدات إضافية من المعدات إلى قوات الإنقاذ والمنظمات المدنية الأوكرانية، فيما قررت دولة الاحتلال اعادة سفيرها الى وارسو.

معدات اسرائيلية الى اوكرانيا



وتتضمن المعدات التي ستسلم إلى أوكرانيا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة 1500 خوذة عسكرية، و1500 سترة واقية، و1000 قناع مضاد للغاز، ومئات البدلات الواقية لإزالة الألغام، وعشرات المرشحات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لخدمات الطوارئ والمنظمات المدنية، وفقا لما أعلنته الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت أنها سلمت في السابق 2000 خوذة و500 سترة واقية إلى أوكرانيا في 18 مايو الماضي

عودة السفير الى وارسو

في الاثناء اعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن بولندا وإسرائيل بدأتا عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال إعادة سفيري البلدين إلى أماكنهما.

وأضاف الرئيس البولندي: "اتفقنا مع الرئيس اسحاق هرتسوغ على أن الوقت قد حان للعودة إلى العلاقات الطبيعية. لقد تم اتخاذ الخطوة الأولى. قدم السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني أوراق اعتماده اليوم. وطلب ​​مني الرئيس هرتسوغ إعادة السفير البولندي إلى إسرائيل".

وفي أغسطس من عام 2021، استدعت إسرائيل، سفيرها في وارسو، على خلفية موافقة الرئيس البولندي "أندريه دودا" على "قانون الأملاك (الخاص باليهود)" الذي تعارضه تل أبيب.

قانون الأملاك الخاص باليهود



وينص مشروع القانون البولندي على منع ما يوصف بـ "الناجين اليهود من المحرقة" وأحفادهم من استعادة أملاك يهودية" استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، أو الحصول على تعويضات

وتوقيع الرئيس البولندي هو الخطوة الأخيرة المطلوبة للمصادقة بشكل نهائي على القانون من قبل البرلمان، بعد إقراره من قبل مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى للبرلمان)

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلية حينها يائير لابيد، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الخاصة، توقيع الرئيس البولندي بالقول: "أصبحت بولندا دولة معادية للديمقراطية".

وأضاف: "بولندا لا تحترم أكبر مأساة في تاريخ البشرية" وفق تعبيره