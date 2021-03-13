اسرائيل تستدعي عملاء الموساد في العالم

استدعت اسرائيل عملاء الموساد في العالم مع عائلاتهم من أجل تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا واشارت تقارير عبرية ان بعض هؤلاء عادو الى اماكن تمركزهم فيما لايزال اخرون ينتظرون

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية بأن المئات من وكلاء الموساد في أنحاء العالم وصلوا مؤخرا إلى إسرائيل وأن جزءا منهم عاد إلى الدول التي يتمركزون بها، في حين لا زال آخرون في البلاد، حيث أن جزءا منهم ينتظر تلقي الجرعة الثانية من التطعيم.

وأفاد التقرير بأن رئيس الموساد يوسي كوهين هو الذي دفع لعملية التطعيم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية القاضية إستر حايوت تطرقت الخميس في سياق متصل بالموضوع بشكل عام وطالبت بمعرفة عدد الإسرائيليين الذين يتواجدون في الخارج ولم يتلقوا التطعيم.

وطالبت حايوت "جمع معلومات عن عدد الإسرائيليين العالقين في الخارج من الممثليات الدبلوماسية بأنحاء العالم".

يشار إلى أن مسؤولين في جهاز الموساد الإسرائيلي شاركوا العام الماضي بعدد من العمليات المرتبطة بمكافحة انتشار كورونا، ففي شهر مارس من العام الماضي قام مسؤولو الموساد بإحضار 100 ألف مجموعة اختبارات لفحوصات كورونا إلى إسرائيل.