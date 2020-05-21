اسرائيل تستعد لحرب على الجبهة الشمالية

بدأ الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة عملية لرفع الجاهزية لمواجهة سيناريوهات من التصعيد وحتى حالة نشوب حرب، في المنطقة الشمالية على الحدود اللبنانية السورية. وأطلق الجيش على الخطة اسم "رياح السماء".

وفي إطار ذلك، قامت المنطقة الشمالية العسكرية في الجيش الإسرائيلي بأعمال واسعة لفحص جاهزية وحداتها بالإضافة إلى أعمال لتنظيم الميدان من ناحية إقامة العوائق الأمنية وفتح الطرقات وذلك لتحسين الجاهزية لحالات الحرب، بحسب بيان صادر من الجيش.

ووفقا للبيان، في مجال تنظيم الميدان، أقيمت وما زالت تُقام في الأشهر الأخيرة أعمال هندسية واسعة على الحدود الشمالية، وفي إطارها، تتواصل الأعمال لإقامة العائق الهندسي على الحدود مع لبنان، إلى جانب تركيب وسائل تكنولوجية وأجهزة استشعار لكشف حفر الأنفاق وللمراقبة. كما تجري أعمال لفتح طرقات جديدة لتوسيع حرية التنقل في المنطقة طولًا وعرضًا.

وفي مجال التدريبات والتمارين، حسب نص البيان، خصصت وحدات الجيش الإسرائيلي تدريباتها لمواجهة سيناريوهات المنطقة الشمالية، واشتملت التدريبات على ما يعرف بامتحان السقف لفحص الجاهزية للقيادة الشمالية لكافة الكتائب النظامية في اليابسة للتعامل مع السيناريوهات المتوقعة في الحرب على الحدود الشمالية، بالإضافة إلى إقامة بنى تحتية ومنشآت تدريب تحاكي حالة حرب في المنطقة.

ويستمر امتحان تحديد سقف الجاهزية في الجيش الإسرائيلي 72 ساعة، ويطبق في قاعدة تدريبات قيادة المنطقة الشمالية وفي هضبة الجولان، على شكل طواقم كتائب قتالية تدمج بين قوات المشاة، والهندسة، والمدرعات، بالإضافة إلى غطاء من قوات مدفعية واسعة، وسلاح الجو، واللوجستيكا، والاتصالات، وغيرها.

وتأتي عملية رفع الجاهزية وتطوير الوسائل والقدرات في اطار خطة التدريبات السنوية للجيش الإسرائيلي للعام الحالي 2020.