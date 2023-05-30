اسرائيل تستفز مصر وتعرض فيلما يسيئ للازهر الشريف

قررت "إسرائيل" عرض فيلم "صبي من السماء" Boy from Heaven المثير للجدل، حيث تعتبر أوساط مصرية الفيلم مسيئا للأزهر الشريف وستشكل هذه الخطوة استفزازا كبيرا لمصر التي تعد اول دولة عربية اقامت علاقات سياسية ودبلوماسية معها.

وحسب عدة تقارير اعلامية عبرية من بينها صحيفة "يسرائيل هيوم"، فان الفيلم الذي فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي عام 2022 الماضي. للمخرج السويدي من اصول مصرية طارق صالح، أبطاله اسرائيليين وسينطلق قريبًا بمنصات إسرائيلية.

وياتي عرض فيلم "صبي من السماء" Boy from Heaven في اسرائيل على الرغم من الانتقادات التي وجهتها اوساط مصرية واسلامية له ، اتهم بالإساءة لمؤسسة الأزهر الشريف، وتشويه صورة رجال الدين بالأزهر.

وتدور أحداث هذا الفيلم " آدم" وهو نجل صياد سمك، يحصل على منحة للدراسة في جامعة الأزهر في القاهرة، وبعد فترة وجيزة من وصوله، يتوفى إمام الأزهر فجأة ويندلع صراع على السلطة لمن يخلفه، وخلال دراسته يتعاون آدم مع الاجهزة الامنية المصرية ويتجسس على زملاءه لصالحها ، وتدور احداث يظهر خلالها مجموعة من المكائد والمؤامرات في القاهرة في الازهر الذي يعتبر منصة الاسلام السني وفق تقارير عبرية

وتقول صحيفة يديعوت احرنوت ان المخرج طارق صالح يقدم نظرة من الداخل على المجتمع والسياسة المصريين، ويتمكن من إنتاج نص ملتوي ومدهش، وتم تصوير الفيلم في إسطنبول،

وبيّن أن فيلمه الأخير عن مؤسسة الأزهر الشريف في مصر والذي يعرض في كيان "إسرائيل" حاليا إنتاج مشترك سويدي– فنلندي- دنماركي وفرنسي، والممثلين ليسوا مصريين ولكن مواطني "عرب إسرائيل". وكان الفيلم ممثل السويد في حفل الأوسكار الأخير، و "بطل الفيلم هو الممثل "الإسرائيلي " توفيق برهوم، كما يضم ممثلين آخرين وهم فارس فارس، ومحمد بكري ومكرم خوري. وهو من إنتاج مشترك سويدي– فنلندي- دنماركي وفرنسي، والممثلين ليسوا مصريين ولكن مواطني "عرب إسرائيل" واسرائيليين.

وكان المخرج المصري السويدي قد اصبح شخصًا غير مرغوب فيه في مصر بعد فيلمه السابق المثير للجدل أيضًا The Nile Hilton Incident.