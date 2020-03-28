"اسرائيل": تسجيل 452 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية السبت، تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية في إعلان مقتضب أن بذلك يرتفع عدد المصابين بالفايروس في إسرائيل إلى 3460 منهم 50 شخصا حالتهم خطرة.

هذا وقد توفي 12 شخصا في إسرائيل حتى الآن منذ بدء تفشي كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية قد تضطر إلى فرض طوق شامل في حال تواصل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

وكان نتنياهو قد حذر في وقت سابق من أن يصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون مصاب في غضون شهر و10 آلاف حالة وفاة إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لوقف تفشي الفيروس.