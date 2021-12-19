اسرائيل تسعى لنصب أنظمة دفاعية في دول الخليج ضد ايران

كشفت صحيفة عبرية، النقاب عن محاولات اسرائيلية، لنصب منظومات دفاعية في دول الخليج، من بينها طائرات بدون طيار، لمواجهة ايران.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، أن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت، ناقش خلال زيارته لدولة الإمارات، الأسبوع الماضي، المساعي الاسرائيلية لنصب تلك الأنظمة العسكرية، بالتعاون مع دول الخليج.

وذكرت "هآرتس" أن إسرائيل تحاول الحصول على موافقة بعض الدول الخليجية من أجل بناء أو نصب أنظمة عسكرية دفاعية ضد إيران في المنطقة، خاصة أنظمة مضادة للطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية.

وأكدت الصحيفة أن هذا الاقتراح أو السعي الإسرائيلي هو ما ناقشه نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارته للإمارات، الأسبوع الماضي، بالتوازي مع بحث مدى إمكانية جعل إسرائيل لاعبا مركزيا ورئيسيا لبعض الدول في المنطقة، دون تسميتها.

وادعت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي يدرك أن جولات التهديد يمكنها تحويل بلاده إلى لاعب رئيسي في المنطقة، خاصة مع بحث إسرائيل عن نظام إقليمي جديد تكون فيه الإمارات وبعض دول الخليج شركاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن نفتالي بينيت قد تطرق إلى هذا الأمر قبل عدة أشهر، حينما لفت إلى أهمية البحث عن منظومات دفاعية إقليمية أو ضرورة الحديث عنها، مستقبلا، في وقت حثت الصحيفة الإدارة الأمريكية على ضرورة الانخراط في هذ النظام الإقليمي الجديد، بمشاركة إسرائيل وبعض دول الخليج.

ويذكر أن نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، الأحد الماضي، بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات،