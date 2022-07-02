اسرائيل تسقط 3 مسيرات لحزب الله هاجمت منصة الغاز

اعلنت اسرائيل عن اعتراض 3 طائرات مسيرة اطلقها حزب الله اللبناني على منصة كاريش التي تنقب على الغاز في المناطق المتنازع عليها واشارت الى ان حفارة التنقيب ليست في خطر.

اسرائيل: حزب الله يطمح للمفاوضات

وقالت تقارير اعلامية عبرية ان طائرات حزب الله التي كانت تتجه صوب منصة "كاريش" ولم تكن مزودة بذخيرة وتم إسقاطها عبر صواريخ اعتراضية بواسطة سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية، واعلنت ان حفارة التنقيب ليست في خطر، ورجح جيش الاحتلال المحاولة بانها " للإضرار بالاستقرار والمفاوضات على الحدود البحرية".

الطائرات لم تشكل تهديدا

قال بيان للجيش الإسرائيلي أن "التحقيق الأولي كشف أن الطائرات المسيرات لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر المتوسط". وأشار إلى إنه "تم اعتراض مسيرة واحدة من قبل طائرة حربية أما المسيرتان الأخريتان فتم اعتراضهما عبر صاروخ باراك من سفينة صواريخ".

ويعود آخر توتر عسكري بين الطرفين إلى العام 2019 حين استهدفت الجماعة اللبنانية، آلية عسكرية إسرائيلية في هجوم قال الحزب إنه رد على هجومين "إسرائيليين" ضدّه في سوريا ولبنان.

حزب الله: نفذنا المهمة بنجاح

في الغضون أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، اليوم السبت، "إطلاق 3 مسيرات غير مسلحة في اتجاه المنطقة المتنازع عليها" عند حقل "كاريش" وذلك في "مهام استطلاعية"، مؤكدةً أنّ "المسيرات أنجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة".

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان، إنّ "مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي قامت بإطلاق 3 مسيرات غير مسلحة"، مضيفةً أن المسيّرات من "أحجام مختلفة، وفي اتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش، ذلك للقيام بمهام استطلاعية".

وأكدت المقاومة الإسلامية أنّ "المهمة المطلوبة أنجزت، وصلت الرسالة".

وكان حزب الله أكّد استعداده لاتخاذ إجراءات، "بما في ذلك القوة"، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها.

#Lebanon #Israel : #Hezbollah says it ‘s fired 3 unarmed drones towards disputed offshore gas field in “reconnaissance’ mission to deliver “message” - #حزب_الله pic.twitter.com/fThLVwklQ8 — sebastian usher (@sebusher) July 2, 2022

إعلام إسرائيلي: المسيّرات قد تتكرر في الأسابيع القادمة

وتعليقاً على ذلك أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إطلاق "حزب الله لمسيرات غير مسلحة نحو كاريش هو بمثابة إشارة إلى أنه لا يريد مواجهة عسكرية الآن"، لكن "هذه إشارة إلى أنه قادر على غير ذلك وقد تتكرر في الأسابيع القادمة".

ولفتت "القناة 13" الإسرائيلية إلى أن "مسيرات حزب الله التي أطلقت نحو كاريش لم تكن مسلحة وهو بذلك أراد أن يخوض حرباً على الوعي والقول أنه قادر ويتابع أنشطة إسرائيل".

"القناة 13": "عندما يقرر هو (حزب الله) سيطلق مسيّرات مسلحة إو إطلاق صواريخ نحو منصات الغاز".