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اسرائيل تسلمت 10 جثث لقتلاها بعد جثة زخاريا باومل

اسرائيل تسلمت 10 جثث لقتلاها بعد جثة زخاريا باومل
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