اسرائيل تشارك بمؤتمر في البحرين عن حرية الملاحة في الخليج

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، بأن وفدا إسرائيليا يشارك في مؤتمر ينطلق اليوم في البحرين بشأن الدفاع عن حرية الملاحة في الخليج.

وينطلق المؤتمر في العاصمة المنامة اليوم ويستمر يومين.

وذكرت الهيئة أن وزارة الخارجية أكدت مشاركة إسرائيل في المؤتمر.

وكانت قناة عبرية قد أفادت، السبت، بأن وفداً إسرائيلياً سيشارك في المؤتمر الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في يوليو/ تموز الماضي.

وقالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة إن الوفد سيمثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومن غير الواضح من هي الشخصيّة التي سترأسه.

غير أن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قال في تصريحات سابقة إن “إسرائيل جزء أساسي وشرعي من الشرق الأوسط والشعب اليهودي جزء من تراث المنطقة”.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، ومن المقرّر أن تشارك فيه 60 دولة، أبرزها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا.

ويشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي كمتابعة لمؤتمر وارسو الذي بادرت إليه الإدارة الأمريكية قبل أشهر.

كما تجدر الإشارة إلى أن وفودا ومسؤولين إسرائيليين شاركوا في عدة مؤتمرات بالبحرين، كان آخرها مشاركة وزير الاقتصاد إيلي كوهين في نيسان/أبريل الماضي في مؤتمر عالمي نظمه البنك الدولي على مستوى الوزراء حول الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستشارك في المهمة الأمنية والاستخباراتية البحرية في الخليج العربي. وقال حينها إن الحكومة الإسرائيلية “تساهم” في الجوانب الاستخباراتية وغيرها من المجالات “حيث تملك القدرات والأفضلية النسبية”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت واشنطن أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري “في غضون أسابيع” بادعاء حماية المياه الإستراتيجية في الخليج، وستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.

وخلال الأسابيع الماضية، اتهمت واشنطن وعواصم خليجية حليفة لها، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.