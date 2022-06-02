اسرائيل تشكل لجنة تخطيط وتسوية لهضبة الجولان المحتلة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس عن اتخاذها قرارا هو الأول من نوعه بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة.

ونشرت إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية تغريدة على "تويتر" مساء الخميس، أكدت من خلالها تحمسها لتوقيع قرار جديد يقضي بتشكيل لجنة تخطيط خاصة لمرتفعات الجولان السورية.

وأفاد شاكيد في شريط فيديو أرفقته بالتغريدة بأنه وبعد مرور 55 عاما على سيطرة الجيش الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، فقد حان الوقت لتسريع إجراءات التخطيط وتسوية مرتفعات الجولان.

وأعربت الوزيرة الإسرائيلية عن شكرها لوزير الإسكان والبناء زئيف إلكين، ومعه رئيس لجنة التخطيط الجديدة في مرتفعات الجولان، يارون داجان.