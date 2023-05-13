"اسرائيل" تشن هجمات جديدة على غزة.. والجهاد الإسلامي: مستعدون لأشهر من المواجهة

في الوقت الذي تواصل فيه حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الاسرائيلية، أعلن الجيش الاسرائيلي، أن قواته بدأت بشن هجمات جديدة على أهداف للحركة في القطاع.

وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي، اليوم السبت، إن قوات الجيش، قصفت مواقع لحركة الجهاد، عبر الطائرات والمدفيعة، ردا على إطلاق الصواريخ من غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إن "جيش الدفاع يواصل دك مواقع الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، حيث اغارت طائرات حربية قبل قليل على مقريْ قيادة للجهاد في شمال قطاع غزة تم استخدامها من قبل عناصر الوحدة الصاروخية".

בתגובה על המטחים האחרונים: צה"ל תוקף מטרות של הג'יהאד בעזה @Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) May 13, 2023

من جانبها أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، تجديد قصفها للمدن الاسرائيلية، واستعدادها للإستمرار بالقتال والمواجهة لأشهر.

وأصدرت سرايا القدس، بيانا اليوم، قالت فيه، إنها تمتلك نفسا طويلا، وحاضنة شعبية وفية عظيمة، مشددة على أن المواجهة مستمرة وكذلك ثأر الأحرار، كرد على عمليات الاغتيال التي تمارسها "اسرائيل" وقصف المنازل والبيوت الآمنة.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، قصفه ل 325 هدفا لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، مشيرا إلى أن القبة الحديدية اعتضرت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي.

وقال بيان الجيش، اعترضنا صاروخين أطلقا على سديروت وغلاف غزة، بينما سقط ثلاثة صواريخ أخرى في منطقة مفتوحة.

واغتال الجيش الاسرائيلي، مساء الجمعة، القيادي في سرايا القدس، إياد الحسني، ليرتفع عدد قادة الجهاد الذين اغتيلوا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي إلى 6 شهداء.

وسقط 33 شهيدا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.