اسرائيل تصيب 80 فلسطينيا ومتضامنين معهم بالرصاص في الضفة والقدس

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، على فلسطينيين ونشطاء سلام إسرائيليين وأجانب، احتجوا على قرارات إخلاء منازل، بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، لصالح مستوطنين.

اعتداءات اسرائيلية في القدس

وهاجم عناصر الشرطة، الفلسطينيين والنشطاء، عندما حاولوا إزالة سياج وضعه مستوطنون إسرائيليون في وقت سابق، الجمعة، قرب منزل عائلة سالم، المهددة بالتهجير من منزلها، الذي تقيم فيه منذ ما قبل عام 1948. واستخدمت الشرطة القوة لإخراج النشطاء من الأرض، واعتقلت عددا منهم.

وكان مستوطنون إسرائيليون يقودهم نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، أريه كينغ، وضعوا سياجا في محيط الأرض والتي تعود لعائلة سالم. وتم وضع السياج في محيط الأرض، وسط احتجاج أفراد عائلة سالم، الذين أكدوا على أن الإجراء تم بشكل غير قانوني، ودون الحصول على إذن من المحكمة. وتحاول الجماعات الاستيطانية منذ السبعينيات، إخراج عائلة سالم من منزلها.

متضامنين اجانب

وكان المئات من الفلسطينيين ونشطاء السلام الإسرائيليين والأجانب، قد وصلوا إلى حي الشيخ جراح، لتنظيم الوقفة التي تتم بشكل أسبوعي في الحي منذ سنوات، احتجاجا على الاستيطان. ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وهتفوا بشعارات منها "الاحتلال إلى زوال" و"المستوطنون سارقون"، كما حملوا لافتات كتب عليها "لا للاحتلال" و"لا للتهجير". وكانت أعداد المشاركين في وقفة اليوم، أكبر من الأسابيع السابقة.

وتوجهت المسيرة في وقت لاحق، إلى منزل صالحية، الذي هدمته البلدية الإسرائيلية بالقدس قبل يومين بعد إخلاء سكانه منه.

وتعتبر منطقة الشيخ جراح من أكثر الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، استهدافا من قبل المستوطنين.

وتريد الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية إخلاء العشرات من العائلات الفلسطينية من منازلها، التي تقيم فيها منذ عقود طويلة.

مواجهات في الضفة

كما أصيب، الجمعة، 79 فلسطينيا، بينهم 10 بالرصاص المطاطي، والباقي بالاختناق، نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع، في مواجهات جرت مع الجيش الإسرائيلي، شمالي وجنوبي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان إن طواقمه تعاملت مع 78 إصابة بمواجهات جرت في قرى محافظة نابلس (شمال). وأضاف أنه جرى تسجيل 9 إصابات بالرصاص المطاطي، بمواجهات شهدها جبل صَبيح، في بلدة بيتا جنوب نابلس (شمال)، إحداها إصابة باليد لشاب نقل إلى عيادة محلية لتلقي العلاج. وأضاف أن "52 إصابة اختناق بالغاز، عولجت من قبل الطواقم الطبية" في جبل صبيح. وفي بلدة بيت دَجن (شرق نابلس) قال الهلال الأحمر إنه تعامل مع 17حالة اختناق بالغاز عولجت ميدانيا.

وذكر أن قوات الاحتلال عرقلت عمل طواقمه "بسبب تجريف الطرق" المؤدية إلى مكان المواجهات.

تنديد فلسطيني ودعوة اممية للتدخل

وأطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين وسياسة التهجير القسري، وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك خلال اجتماع، على هامش جلسة وزارية لمجلس الأمن، ناقشت التطورات في الضفة الغربية وغزة، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، وصل وكالة الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن المالكي أطلع غوتيرش "على التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، وتحديدا تصاعد إرهاب المستوطنين وتسارع الاستعمار الإسرائيلي (...) من خلال العنف والتهجير القسري وبناء وتوسيع المستعمرات".

وقال المالكي إن الإجراءات الإسرائيلية "تسابق الزمن للقضاء على أية فرصة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الاحتلال الاستعماري".

ودعا الوزير الفلسطيني أمين عام الأمم المتحدة إلى "العمل مع مجلس الأمن لوضع حد لهذه الجرائم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على النحو الذي نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة".