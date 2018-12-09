اسرائيل تطالب ميركل بوقف تمويل المتحف اليهودي في برلين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

طالبت الحكومة الإسرائيلية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بوقف تمويل المتحف اليهودي في برلين، بدعوى تنظيمه معرضا حول القدس المحتلة “يعكس النظرة الإسلامية – الفلسطينية للمدينة”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الأحد، أن الرسالة الرسمية التي تمتد على سبع صفحات، جرى توجيهها إلى مكتب ميركل ووزارة التعاون الدولي والتطوير الألمانية، بشكل مباشر.

وقالت الرسالة إن 12 منظمة غير حكومية قامت بتنظيم المعرض، واتهمتها بالضلوع في أنشطة مناهضة لإسرائيل وأنها تؤيد حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وبينها مهرجان السينما في برلين لأنه يستضيف ناشطي المقاطعة، و”نساء من أجل السلام”، والمنظمة الكنسية “خبز للعالم”، ومنظمات المساعدات الألمانية “ميديكو”، ومنظمة الإنقاذ الكاثوليكية “ميزراور”، وموقع الانترنت الإسرائيلي “972”، الذي يدعمه “صندوق هاينريخ بل” ويصف قسم من الكتاب فيه إسرائيل بأنها دولة أبرتهايد.

وعقّب المتحف اليهودي في برلين على الرسالة الإسرائيلية بأنه “نؤمن أن النقاش المفتوح المتعلق بأمور مختلف حولها هو أمر حيوي من أجل السماح للمنتقدين ببلورة موقفهم بأنفسهم والحكم على أنفسهم”.

واعتبر مكتب نتنياهو، الذي يتولى وزارة الخارجية أيضا، أن “رئيس الحكومة طرح أمام زعماء مخلفين موضوع المنظمات والجمعيات الفلسطينية والإسرائيلية الذين يصورون الجنود الإسرائيليين كمجرمي حرب، ويدعمون الإرهاب الفلسطيني ويدعون إلى مقاطعة دولة إسرائيل. وستواصل إسرائيل محاربة هذه المنظمات”.

وقالت رئيسة حزب ميرتس، تمار زاندبرغ، أنه “في الوقت الذي ينشط فيه نتنياهو ضد المتحف اليهودي في برلين، فإنه يساعد رئيس الحكومة الهنغارية المعادي للسامية على إقامة متحف المحرقة المشكوك فيه، ويبرئ المجرمين من دورهم في المحرقة. وهذا جزء فقط من العلاقات المريضة التي تقيمها حكومة إسرائيل مع نازيين ومعادين للسامية. وأنا لا أفهم كيف بإمكان رئيس الحكومة النظر في أعين الناجين من المحرقة بعد أن حول حكومة إسرائيل إلى حكومة تقدم العون لإنكار المحرقة”.