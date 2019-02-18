اسرائيل تطلق أول مركبة فضائية الى القمر في نهاية الاسبوع

اول مركبة فضائية اسرائيلية

تطلق اسرائيل ليلة الخميس الجمعة أول مركبة فضائية من صنعها إلى القمر حيث ستجمع معلومات عن الكوكب، كما أعلن الإثنين مسؤولون عن العملية.

وستتم عملية الإطلاق من كاب كانافيرال في الولايات المتحدة الخميس في الساعة 20,45 بالتوقيت المحلي الأميركي (01,45 ت غ الجمعة) كما قال المسؤولون عن "سبايس أي أل" و"اسرائيل أيروسبايس انداستريز" خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب.

والمركبة التي تزن 585 كلغ سترسل إلى الفضاء بواسطة صاروخ فالكون 9 من شركة "سبايسكس" الأميركية.

وستهبط على سطح القمر في 11 نيسان/أبريل بعد قطع مسافة 6,5 مليون كلم بسرعة قصوى من 10 كلم في الثانية (36 ألف كلم في الساعة) كما جاء في بيان.

وتحمل المركبة كبسولة تحتوي على أقراص تتضمن رسوم أطفال وأغاني عبرية وقصصا ووثيقة الاستقلال الاسرائيلية والنشيد الوطني وكتاب توراة وتذكارات لناج من المحرقة. وستترك الكبسولة على سطح القمر للأجيال القادمة.

وقال رئيس "سبايس أي أل" رجل الأعمال موريس كاهن "ندخل التاريخ، ونحن فخورون بالانتماء إلى مجموعة حلمت وحققت رؤية تقاسمتها مع دول في العالم لكن حتى الآن فقط ثلاث منها أنجزتها".

حتى الآن نجحت روسيا والولايات المتحدة والصين في إرسال مركبات إلى القمر. ووطأ 12 رائد فضاء أميركيا سطح القمر خلال ست مهمات بين 1969 و1972.

وكلفة المشروع الإسرائيلي 100 مليون دولار (حوالى 88 مليون يورو) ممول من القطاع الخاص خصوصا موريس كاهن الذي قدم 40 مليون دولار.

وأقامت "سبايس أي أل" شراكات مع "اسرائيل أيروسبايس انداستريز" إحدى أكبر شركات الدفاع الإسرائيلية ووكالة الفضاء الإسرائيلية ووزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية.

وكانت شركة "سبايس أي إيل" قد وقعت العام الماضي، اتفاقا مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يتيح لها استخدام شبكة الاتصالات التابعة للوكالة، وتجهيز مركبة الفضاء بأجهزة استشعار لإجراء أبحاث على سطح القمر.

وكانت شركة "غوغل" العملاقة قد أعلنت في 2010 عن مسابقة وقدمت 30 مليون دولار لأفراد وشركات خاصة لإطلاق مركبة فضائية تهبط على سطح القمر، وتم إنشاء الشركة الإسرائيلية خصيصا لهذا الغرض.

ورغم عدم وجود فائز لهذه المسابقة التي إنتهت في آذار/مارس 2018 واصل الفريق الإسرائيلي مهمته.