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اسرائيل تطلق أول مركبة فضائية الى القمر في نهاية الاسبوع

اسرائيل تطلق أول مركبة فضائية الى القمر في نهاية الاسبوع
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