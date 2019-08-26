اسرائيل تطلق قذائف صوتية على مزارع شبعا اللبنانية

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسماع انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان.

وذكرت الوكالة أن القوات الاسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا.

وأضافت أن دوي عدة انفجارات سمع داخل المزارع.

تزامن ذلك مع معلومات اوردتها القناة 12 الإسرائيلية" أن إسرائيل تستعد لرد من حزب الله "بعد التهديدات من قبل لبنان وإيران والتقارير التي تحدثت عن هجوم إسرائيلي آخر في البقاع اللبناني".

وقالت القناة إن الجيش الإسرائيلي ينشر كتائب مقاتلة في الميدان، ورفع درجة الاستنفار منذ يومين، وربما سيقرر لاحقا استدعاء المزيد من القوات، وذلك سيكون حسب التقييمات الأمنية.

الآن جيش الاحتلال يطلق قنابل مضيئك فوق بركة النقار في #مزارع_شبعا pic.twitter.com/n3biPm2CPr — Imad y. S!bl!n! 🇱🇧 (@imadUcef) August 26, 2019

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن "أي هجوم من حزب الله قد يكون على هدف عسكري في الجليل، وحسب التقديرات فإن إسرائيل ستتلقى بالتأكيد الرد في النهاية وهذا الرد لن يكون في هضبة الجولان بل في الجليل".