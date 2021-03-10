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اسرائيل تعتقل خطيب الأقصى

منشور 10 آذار / مارس 2021 - 08:50
الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى
الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى

سبق للسلطات الإسرائيلية أن اعتقلت الشيخ صبري عدة مرات في الماضي، ومنعته لعدة أشهر من الدخول إلى المسجد الأقصى.

اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى من منزله بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

ونقلت وكالة الاناضول عن أحد أقارب الشيخ صبري قوله إن قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، حاصرت المنزل وطلبت من الشيخ مرافقتها.

وأضاف"لم توضح القوات الإسرائيلية أسباب الاعتقال".

ويقع منزل الشيخ صبري في بلدة الصوانة، المطلة على البلدة القديمة.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن اعتقلت الشيخ صبري عدة مرات في الماضي، ومنعته لعدة أشهر من الدخول إلى المسجد الأقصى.
 

كلمات دالة:اسرائيلفلسطينالمسجد الاقصىعكرمة صبري

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