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اسرائيل تعتقل خلية لـ حزب الله

تاريخ النشر: 24 آب / أغسطس 2023 - 02:19
ادعت وسائل الإعلام “عُثر بحوزتهم على عدة عبوات ناسفة من صناعة إيرانية”.
ادعت وسائل الإعلام “عُثر بحوزتهم على عدة عبوات ناسفة من صناعة إيرانية”.

قالت قوات الجيش الإسرائيلي انها اعتقلت 4 فلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وزعمت انهم يشكلون خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية “اعتقل الجيش بالتعاون مع الشاباك أربعة أشخاص من فلسطينيي كفر قاسم واللد من أراضي عام ٤٨، على تواصل مع حزب الله”.

والمعتقلين هم: محمد عيسى، نور أعسم، جلال حرسة، وأحمد عيسى، ويتبعون لتنظيم "حزب الله"، وتم اعتقالهم في شهر يوليو، خلال مداهمة ليلية.

وادعت وسائل الإعلام “عُثر بحوزتهم على عدة عبوات ناسفة من صناعة إيرانية كما زعمت العثور على اسلحة اخرى كانو بصدد استخدامها في عمليات قتالية

 

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يتزامن الاعلان عن الكشف عن الخلية مع اشتداد التهديدات بين قيادة قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني وتهديد كل طرف للاخر بارجاعه الى العصر الحجري 

 

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