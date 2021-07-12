اسرائيل تعتقل رجل اعمال يعمل لصالح ايران

سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالكشف عن تفاصيل قضية امنية خطيرة تتمثل باعتقال رجل اعمال من الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948 بتهمة التخابر مع ايران

ووفق المعلومات التي اميط اللثام عنها فان رجل الأعمال، يعقوب أبو القيعان، تخابر مع شخصيات امنية لبنانية وعراقية تعمل لصالح جهات استخبارية إيرانية

ابو القيعان مقرب من مسؤولين اسرائيليين

وقالت هيئة إذاعة البث الإسرائيلية أن أبو القيعان كان على اتصال مستمر مع حيدر المشهداني، باعتباره حلقة وصل مع جهات استخبارية إيرانية، ونقل اليه معلومات عما يجري في البلاد.

وقدمت ضد أبو القيعان لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع تنسب إليه التخابر مع عميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو.