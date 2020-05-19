اسرائيل تعتقل صحفيا فلسطينيا بعد عودته من رحلة علاج

حمل مركز أسرى فلسطين للدراسات سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المصور الصحفي “محمد أمين أبو دقة”، من محافظة خان يونس جنوب القطاع بعد اعتقاله مساء أمس وهو يعانى من مرض السرطان.

وقال المركز في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال على حاجز بيت حانون/إيرز اعتقلت “أبو دقة” خلال عودته أمس الإثنين، من الأردن بعد رحلة علاج امتدت لنحو ثمانية أشهر كونه يعانى من مرض السرطان في الكبد ولديه تقارير طبية تثبت ذلك لم يلتفت لها الاحتلال.

وأضاف أن مخابرات الاحتلال والتي تشرف على عمليات الاعتقال عبر حاجز بيت حانون قامت بنقل أبو دقة إلى التحقيق في مركز توقيف عسقلان دون معرفة الأسباب رغم حالته الصحية الصعبة حيث يعانى إضافة إلى السرطان من مشاكل في الأعصاب ويصاب برعشة مستمرة، وكانت أجريت له عملية استئصال بالكبد قبل عدة سنوات.

وأشار المركز إلى أن عدد حالات الاعتقال على معبر بيت حانون/إيرز ارتفع إلى 7 منذ بداية العام بعد اعتقال “أبو دقة” مساء أمس، حيث كان الاحتلال اعتقل خلال يناير تاجر ومواطن كان ينشد السفر للأردن، وفى شهر فبراير اعتقلت تاجر اخر، وفى شهر مارس اعتقلت ثلاثة تجار خلال تنقلهم على المعبر رغم حصولهم على تصاريح.

واتهم المركز سلطات الاحتلال باستخدام المعابر للإيقاع بالسكان في قطاع غزة، وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية واحتياجهم القهري للسفر، ومساومتهم للعمل مع الاحتلال وتقديم معلومات مقابل السماح لهم بالعبور، لا سيما المرضى ومرافقيهم دون أي اكتراث بتدهور الأوضاع الصحية لهم.

وطالب المركز المؤسسات الدولية بالتدخل لحماية حق الفلسطينيين في التنقل والسفر، ووقف الإجراءات التعسفية التي تمارسها بحقهم سلطات الاحتلال ، كما دعا إلى الإفراج عن المريض “أبودقة” كونه يعانى من مرض خطير وهناك خشية على حياته.