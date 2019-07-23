اسرائيل تعتقل فلسطينيين بتهمة الاعتداء على المدون السعودي بالقدس

اعلنت الشرطة الاسرائيلية الثلاثاء، انها اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بتهمة الاعتداء على المدون السعودي محمود سعود خلال زيارته الى الحرم القدسي الاثنين.

وتعرض سعود، والذي كان ضمن وفد من ستة صحافيين عرب استضافتهم اسرائيل، الى البصق والشتم خلال طرده من الحرم القدسي من قبل مجموعة من المقدسيين الذين وصموه بالتطبيع والخيانة وطلبوا منه ان يذهب للصلاة في كنيس يهودي بعدما قال انه جاء للصلاة في الاقصى.

والمدون السعودي هو الوحيد من ضمن الوفد الذي وافق على الظهور علانية والتقاط صور له مع رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست الاسرائيلي افي ديختر.

والثلاثاء، التقى سعود وبقية اعضاء الوفد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال نتانياهو للوفد ان اسرائيل تتمتع بتحالف لا يتزحزح مع الولايات المتحدة "لكن ضمن المنطقة، فان اسرائيل هي القوة التي لا تتزحزح.. ومن دونها فإن المنطقة ستنهار".

