اسرائيل تعتقل نائبا اردنيا بذريعة محاولته تهريب ذهب واسلحة

احتجزت سلطات الاحتلال الاسرائيلي نائبا في البرلمان الاردني بعدما زعمت ضبط ذهب واسلحة بحوزته حاول تهريبها الى الضفة الغربية، وفقا ما ذكرت وسائل اعلام اردنية واسرائيلية الاحد.

ونقل موقع قناة "المملكة" عن مصدر تاكيده ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية "تحتجز نائبا أردنيا بعد ضبطه بمحاولة تهريب ذهب وأسلحة".

ومن جانبه، نقل موقع عمون عن مصادر نيابية متطابقة ان سلطات الاحتلال اوقفت النائب بتهمة محاولة تهريب 100 كلغم ذهب واسلحة.

وأكد مصدر حكومي للموقع أن الحكومة تبلغت رسميا باعتقال النائب بتهمة محاولة تهريب أسلحة، مضيفا انه يجري حاليا دراسة "آلية التعامل مع المسألة وفق قنوات الاتصال الممكنة" مع اسرائيل.

واضاف المصدر ان الحكومة الاردنية ستبذل كل جهد ممكن للوقوف على تفاصيل الحادثة، وتامين الإفراج عن النائب "بأسرع وقت ممكن".

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الاردنية في وقت سابق، ان الوزارة تتابع انباء توقيف اسرائيل للنائب "وستقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة"، وفقا لما ذكره الموقع.



وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان النائب الذي لم يكشف عن اسمه، جرى احتجازه بعد ضبطه يحاول تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين "اللنبي" في مركبته إلى الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت حسابات عبرية على مواقع التواصل تسجيل فيديو لما قالت انها ثلاث حقائب تحوي الذهب ومئات الأسلحة، والتي قالت انها عبارة عن 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 مسدسا من نوع غلوك.

ومن جانبه، ندد النائب الاردني خليل عطية في بيان بحادثة احتجاز زميله، مطالبا الحكومة الاردنية بالتحرك فورا "وبدون اي تلكؤ للعمل على تأمين الافراج" عنه.

وأضاف عطية ان "واجبنا اليوم ان نعمل وفورا على إستعادة عضو مجلس النواب الموقوف الأن بين يدي سلطات الإحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية".

ومن جانبه، بارك النائب الاردني اندريه حواري " ما فعله زميل بَطل في مجلس النواب من ادخال أسلحة الى الكيان المحتل بهدف توصيلها الى المقاومين الاشاوس في فلسطين"

وشدد حواري على ان النائب الموقوف يحمل الصفة الدبلوماسية، و"يجب ان تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم: لسلطات بلاده، اسوة بما "فعل الاردن سابقاً مع المجرم الذي قتل" أردنيين داخل السفارة الاسرائيلية في عمان عام 2017.

ويشير النائب الاردني الى جريمة قتل حارس امن في السفارة مواطنين اردنيين داخلها، والذي جرى لاحقا تسليمه الى سلطات الاحتلال، على ان تقوم الاخيرة "بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية" في حقه، بحسب ما اعلنت الحكومة الاردنية حينها.