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اسرائيل تعتقل 3 مستوطنين بتهمة قتل امرأة فلسطينية

اسرائيل تعتقل 3 مستوطنين بتهمة قتل امرأة فلسطينية
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