اسرائيل تعتقل 3 مستوطنين بتهمة قتل امرأة فلسطينية

الفلسطينية عايشة الرابي مع زوجها

كشف جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشاباك) عن انه اعتقل ٣ من المستوطنين بتهمة قتل الفلسطينية عايشة الرابي (47 عاما) من قرية بديا قضاء سلفيت في الضفة الغربية قبل نحو شهرين.

وقالت مصادر اسرائيلية إن المستوطنين الذين تم اعتقالهم هم: تسفي ناريا لاف، وموشيه نجار، وابراهام بيرتس.

يشار إلى أن الرابي قد أصيبت هي وزوجها بعد تعرضهما لاعتداء من قبل مستوطنين قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، في 12 اكتوبر الماضي وذلك بعد رشق مركبتهما بالحجارة، حيث أصيبت إصابة مباشرة بحجر في رأسها، الأمر الذي أدى إلى استشهادها.

وأشارت تقديرات جهاز "الشاباك" الإسرائيلي إلى أن استشهاد الرابي كان نتيجة عملية إرهابية نفذها مستوطنون.