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اسرائيل تعرض في عُمان خطة لمد سكك حديدية مع دول الخليج

اسرائيل تعرض في عُمان خطة لمد سكك حديدية مع دول الخليج
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