اسرائيل تعزز قواتها ولبنان يشتكيها لمجلس الامن

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان أنه بناءً على تقييم الوضع في الجيش تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة.

هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم، بأن الجيش ضاعف من جهوزيته في المناطق الحدودية.

وقالت إن تعزيزات عسكرية إضافية وصلت إلى المناطق الحدودية، وذلك في إطار الاستعدادات لاحتمال محاولة تنفيذ عملية انتقامية جديدة لحزب الله على مقتل الناشط في دمشق بغارة منسوبة إلى إسرائيل الاسبوع الماضي.

في الاثناء أعلن وزير الخارجية اللبناني أن لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على القصف الإسرائيلي الذي تعرض له جنوب لبنان أمس.

وأضاف الوزير ناصيف حتي في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء:"موقفنا واضح بعدم المس بعديد ومهام قوات اليونيفيل رغم الضغوط التي تمارس علينا ونتمسك بالاستقرار والامن في لبنان".

وتابع حتي قائلا: "مجلس الوزراء دان العدوان وسنتقدم يوم غد بشكوى أمام مجلس الأمن. نحن متمسكون بالقرار 1701 ونؤكد حق لبنان بالدفاع عن نفسه وسنكون بالمرصاد لأيّ اعتداءات إسرائيلية".