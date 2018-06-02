اسرائيل تعلن اعتراض صاروخين اطلقا من غزة

ارشيف

قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل يوم السبت بعد بضعة أيام من أسوأ تبادل للقصف في المنطقة منذ سنوات.

وأضاف بيان الجيش "تم رصد عمليتي إطلاق من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية. اعترض نظام القبة الحديدية الدفاعي... أحد الصاروخين فيما سقط الآخر في قطاع غزة على ما يبدو".

واتفقت إسرائيل وفصائل مسلحة فلسطينية الأسبوع الماضي على العودة إلى اتفاق سابق لوقف إطلاق النار بعد أعنف تصعيد للقتال بين الجانبين منذ حرب عام 2014.

وأطلق مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع ومن حركة الجهاد عشرات الصواريخ وقذائف المورتر على جنوب إسرائيل يوم الثلاثاء وخلال الليل حتى صباح الأربعاء وردت إسرائيل بنيران الدبابات والضربات الجوية على أكثر من 50 هدفا في القطاع الساحلي الصغير.

وتصاعدت أعمال العنف على الحدود في الأسابيع الماضية.

وتعرضت إسرائيل لإدانات دولية لاستخدامها القوة المفرطة ضد مظاهرات فلسطينية حاشدة على الحدود مع قطاع غزة.