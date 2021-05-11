اسرائيل تعلن اغتيال قائد منظومة للصواريخ في حماس.. فيديو

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تسجيل فيديو على حسابه في تويتر يظهر ما قال استهداف واغتيال قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس خلال قصف جوي على غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في وقت سابق الثلاثاء، انه شرع في تنفيذ "الهجمات الأعنف الذي يشنها على أهداف في قطاع غزة".

#فيديو استهداف قائد منظومة حماس للصواريخ المضادة للدروع في مدينة غزة إياد فتحي فائق شرير المسؤول عن تنفيذ عمليات اطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد إسرائيل (من الجو) pic.twitter.com/PTc5STggtd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "استهدف قبل قليل قائد منظومة حماس للصواريخ المضادة للدروع في مدينة غزة، إياد فتحي فائق شرير، الذي يعتبر ناشطًا في حماس وكان مسؤولًا عن تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد إسرائيل".

والفيديو من الأرض كما نقله الاعلام الفلسطيني pic.twitter.com/ywIKaC3yhO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

وادعى أن وحدة الصواريخ المضادة للدروع في حماس، كانت "في حالة جاهزية لتنفيذ عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع في وقت الاستهداف".