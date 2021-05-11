  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اسرائيل تعلن اغتيال قائد منظومة للصواريخ في حماس.. فيديو

اسرائيل تعلن اغتيال قائد منظومة للصواريخ في حماس.. فيديو

منشور 11 أيّار / مايو 2021 - 04:04
اسرائيل تعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس.. فيديو

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تسجيل فيديو على حسابه في تويتر يظهر ما قال استهداف واغتيال قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس خلال قصف جوي على غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في وقت سابق الثلاثاء، انه شرع في تنفيذ "الهجمات الأعنف الذي يشنها على أهداف في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "استهدف قبل قليل قائد منظومة حماس للصواريخ المضادة للدروع في مدينة غزة، إياد فتحي فائق شرير، الذي يعتبر ناشطًا في حماس وكان مسؤولًا عن تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد إسرائيل".

وادعى أن وحدة الصواريخ المضادة للدروع في حماس، كانت "في حالة جاهزية لتنفيذ عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع في وقت الاستهداف".

كلمات دالة:اسرائيلغزةحماسافيخاي ادرعي

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...