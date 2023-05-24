اسرائيل تعلن العثور على منصة اطلاق صواريخ قرب طولكرم (فيديو)

اعلن الجيش الاسرائيلي الاربعاء، انه عثر على مجسم لمنصة اطلاق صوانريخ في قرية قرب طولكرم شمال غربي الضفة الغربية المحتلة، في حادثة نادرة قال ان ملابساتها قيد التحقيق حاليا.

وقال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر تويتر انه تم العثور على المنصة "الوهمية" من قبل قوة عسكرية كانت تهم بنشاط عسكري في قرية نزلة عيسى قرب طولكرم.

الجيش الإسرائيلي: اسم القرية التي عثر على "منصة وهمية" فيها نزلة عيسى قرب #جنين #عاجل https://t.co/WPEXUfefZh pic.twitter.com/p3TkNHIOK8 — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) May 24, 2023

واضاف ادرعي انه تم تحويل المنصة "لمعالجة قوات الامن".

بعد بيان الجيش الاسرائيلي الذي جاء فيه عثور عناصر قوات #الاحتلال على منصة لاطلاق الصواريخ شمال الضفة الغربية، قناة "كان" العبرية تورد تقارير نقلتها عن مصدر عسكري اسرائيلي تفيد بأن الصاروخ الذي أطلق قرب #طولكرم وانفجر في الهواء احتوى على ألعاب نارية وليس متفجرات حقيقية ومكون من… pic.twitter.com/MRCmSOzbmN — Fehmi Shtewe (@FehmiShtewe) May 24, 2023

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية أن الجيش وجهاز الامن الداخلي الشاباك فتحا تحقيقا عاجلا بعد تداول فيديو يظهر ما يبدو انها عملية اطلاق فاشلة لصاروخ محلي الصنع باتجاه مستوطنات قريبة.

تصحيح: قرية نزلة عيسى https://t.co/WbRBecflJP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 24, 2023

وقالت إذاعة الجيش الجيش الاسرائيلي أن التحقيق خلص الى صحة فيديو عملية اطلاق الصاروخ في منطقة قريبة من مستوطنة شكيد، مضيفة انه لم يتم اعتقال اي مشتبه بهم في هذه المرحلة.

ويظهر مقطع الفيديو عبارة كتبت على الصاروخ تقول: "كتيبة العياش" لإطلاق صاروخ "قسام 1".

