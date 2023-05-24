اسرائيل تعلن العثور على منصة اطلاق صواريخ قرب طولكرم (فيديو)

اعلن الجيش الاسرائيلي الاربعاء، انه عثر على مجسم لمنصة اطلاق صوانريخ في قرية قرب طولكرم شمال غربي الضفة الغربية المحتلة، في حادثة نادرة قال ان ملابساتها قيد التحقيق حاليا.
وقال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر تويتر انه تم العثور على المنصة "الوهمية" من قبل قوة عسكرية كانت تهم بنشاط عسكري في قرية نزلة عيسى قرب طولكرم.
واضاف ادرعي انه تم تحويل المنصة "لمعالجة قوات الامن".
وقالت وسائل اعلام اسرائيلية أن الجيش وجهاز الامن الداخلي الشاباك فتحا تحقيقا عاجلا بعد تداول فيديو يظهر ما يبدو انها عملية اطلاق فاشلة لصاروخ محلي الصنع باتجاه مستوطنات قريبة.
وقالت إذاعة الجيش الجيش الاسرائيلي أن التحقيق خلص الى صحة فيديو عملية اطلاق الصاروخ في منطقة قريبة من مستوطنة شكيد، مضيفة انه لم يتم اعتقال اي مشتبه بهم في هذه المرحلة.
ويظهر مقطع الفيديو عبارة كتبت على الصاروخ تقول: "كتيبة العياش" لإطلاق صاروخ "قسام 1".