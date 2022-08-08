"اسرائيل" تعيد فتح المعابر مع "غزة".. والصحة الفلسطينية: 44 شهيدا و 360 مصابا حصيلة العدوان

أعادت السلطات الاسرائيلية، اليوم الإثنين، إعادة فتح معابر قطاع غزة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا، للمرضى والأجانب وعرب 48، مع تأكيدها على خضوع فتح المعابر لتقييم الأوضاع.

وقال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية: "الإعلان عن إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة بصيغة "إنسانية" فقط، بدءا من الساعة التاسعة صباحا ووفقا لتقييم الوضع".

وأضاف: "سيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين "الكاملة" وفقًا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة".

من جهتها، قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية: "الجانب الإسرائيلي بلغنا بإعادة فتح معبر بيت حانون "إيرز" الساعة التاسعة صباحا للمرضى والأجانب وعرب 48، حيث يمكنهم المغادرة حتى الساعة الثالثة عصرا، فيما سيكون مفتوحا للعودة لغزة حتى الساعة 7 مساء".

44 شهيدا

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 44 ، بينهم 15 طفلا، و4 سيدات، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 360 شخصا.

ومساء أمس الأحد، دخلت الهدنة بين اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف اطلاق النار بدأ الساعة 11:30 ليلا.

اتفاق وقف إطلاق النار

ونص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

كما ورد في الاتفاق أن مصر تضمن الافراج عن الأسير لدى إسرائيل، خليل عواودة، ونقله للعلاج، والافراج أيضا عن الأسير، بسام السعدي.

وشهدت دقائق ما بعد الهدنة تبادلا للقصف بين الجيش الاسرائيلي و"سرايا القدس"، الجناح العسكري بحركة "الجهاد الإسلامي"، رغم اتفاق الطرفين على دخولها حيز التنفيذ.

وأكد المبعوث الأممي للشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن الوضع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ما زال هشا، داعيا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار.

وكان قطاع غزة قد تعرض منذ عصر يوم الجمعة الماضي إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات الحربية العديد من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.