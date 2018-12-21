اسرائيل تفتح تحقيقا في قتل جنودها شابا فلسطينيا بالضفة

ارشيف

فتحت الشرطة العسكرية الاسرائيلية اليوم الجمعة تحقيقا في ظروف استشهاد الفتى المقدسي قاسم العباسي (17 عاما).

وكان العباسي استشهد برصاص الاحتلال مساء أمس الخميس قرب حاجز "بيت ايل" شمال البيرة.

وذكرت مصادر عبرية ان الجنود انتهكوا قواعد الاشتباك بعد ان اطلقوا الرصاص على الفتى الذي كان برفقة اصدقائه داخل مركبة وهم في طريقهم الى نابلس.

وكانت عائلة العباسي طالبت اليوم الجمعة بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات وظروف قتل نجلها.

وقال مختار بلدة سلوان موسى العباسي في مؤتمر صحفي عقد صباحا في مقر منزل الشهيد العباسي بحي رأس العامود ببلدة سلوان" ما حدث مع أربعة من شبان عائلة العباسي يوم أمس هو قتل مع سبق الإصرار والترصد، ونحن نطالب بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات ما جرى."

وأضاف العباسي خلال المؤتمر" حسب رواية الشبان الذين كانوا برفقة الشهيد بالمركبة، فقد وجههم أحد الجنود لسلك طريق التفافية عند مستوطنة بيت ايل فلماذا فعل ذلك، وهل كان على علم بوجود تجمعات للمستوطنين بالمكان؟".

وأوضح العباسي أن العائلة طالبت بتشريح جثمان الشهيد لفتح تحقيق شامل ليتسنى لها فتح تحقيق شامل بقتله، كما طالبت باستلام تقرير التشريح وتسليم الجثمان لدفنه في أسرع وقت دون مماطلة أو تأخير.

وقال العباسي" بالأمس دفعنا ثمنا باهظا، كما هو حال الشعب الفلسطيني، فلا أمن ولا أمان لتنقل أبنائنا من مكان لآخر."

و أصدرت قيادة الجيش الاسرائيلي اليوم تعليمات جديدة لاطلاق النار، تقضي بعدم اطلاق الرصاص على فلسطينيين إذا لم يشكلوا خطراً مباشراً على حياة الجنود.(معا)