اسرائيل تفتح مطار رامون لابناء غزة

تستعد سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمصادقة على السماح بسفر ابناء قطاع غزة إلى تركيا عبر مطار رامون المصير للجدل في منطقة إيلات، وذلك لاول مرة الامر الذي يحيد المعابر الاردنية التي كان يعتمد عليها ابناء القطاع

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، أن أولى الرحلات التي قد تنقل غزيين من البلاد إلى تركيا، قد تنطلق في تموز/ يوليو المقبل وذلك بانتظار موافقة الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل،حيث ان الأمن الإسرائيلي يعمل على فحص هذا المخطط والاستعداد لاحتمال إخضاع ركاب غزيين لإجراءات "فحص أمنية صارمة" قبل الصعود على متن الطائرة، مشيرة الى أن الرحلة تأتي ضمن "برنامج تجريبي" كخطوة اولى

وسيصل المسافرين من غزة الى مطار رامون بواسطة "سيارة لنقل الركاب ستنطلق من معبر بيت حانون (إيرز)"، ووفق المخطط فان الرحلات ستكون متاحة أمام سكان من قطاع غزة الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا، بموجب تصريح أمني خاص صادر عن السلطات الإسرائيلية.

للاشارة فان ابناء قطاع غزة الذين يحملون تصريحا للرحلات الخارجية، يتعين عليهم الوصول إلى الأردن (عبر معبر الكرامة) قادمين من معبر بيت حانون، ومن ثم السفر إلى الخارج من مطار الملكة علياء في الأردن.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت في 22 آب/ أغسطس 2022. برنامجًا تجريبيًا لسفر الفلسطينيين من مطار رامون إلى أوروبا، إثر ضغوط أميركية وأول رحلة نظمت إلى لارنكا القبرصية ، وقبل حوالي عام، أعلنت سلطة المطارات أن الفلسطينيين من الضفة الغربية سيتمكنون من السفر جوًا من مطار رامون إلى تركيا وهو ما اثار حفيظة الاردن الذي سيكلفها خسائر كبيرة جراء بعد ان تفقد المدفوعات التي يقدمها الفلسطينيين العابرين من اراضيها