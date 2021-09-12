"اسرائيل" تفحص السجون .. والبحث عن انفيعات وكممجي في "يوكنعام" و"جنين"

لا تزال أجهزة الأمن الاسرائيلية تواصل البحث عن الأسيرين الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع، مناضل يعقوب انفيعات وأيهم نايف كممجي، وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الأسيرين افترقا عن بعضهما، مشيرة إلى أن أحدهما يتواجد في الضفة الغربية.

وتتركز عمليات البحث بحسب وسائل الإعلام في منطقتي يوكنعام داخل الخط الأخضر والتي تقع جنوب شرق مدينة حيفا، وجنين أقصى شمال الضفة الغربية.

وقال وزير الامن الداخلي عومر بارليف "نواصل متابعة الاثنين المتبقيين ، والتقدير هو أن أحدهما على الأقل في الضفة الغربية. وهذا يعني أن المطاردة يجب أن تمتد على مساحات واسعة ، حتى خارج الخط الأخضر ".

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك خوف من قيامهم بهجوم ، قال: "يجب أن يكون هناك دائمًا خوف ، لأن الناس في حالة من اليأس - لا يمكن توقع أفعالهم أبدًا.

المعتقلون الأربعة

وحول التحقيق مع المعتقلين الأربعة قال: "التحقيق ما زال مستمرا ومن المؤكد أن الأربعة الذين تم القبض عليهم لا يعرفون مكان الاثنين الآخرين."

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات في قرية يعبد وقرى أخرى قريبة من جنين، بادعاء وجود تقديرات بأن أحد الأسيرين نجح بالدخول إلى الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الأسيرين زكريا الزبيدي (45 عاما) ومحمد قاسم عارضة (39 عاما) في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، فجر الجمعة، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) ويعقوب محمد قادري (49 عاما) في أطراف مدينة الناصرة، مساء أول من أمس.

كتائب عز الدين القسام

وأكَّد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أمس السبت، أن "فِرار الأسرى أظهر مجدَّداً هشاشة أمن العدو".

وأعلن أبو عبيدة أن "أي صفقة تبادُل لن تتمّ إلاّ إن شملت الأسرى المحرَّرين من سجن جلبوع"، مشدداً على أن "إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا تحجب العار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

وقال "إننا نؤكّد أن مخيم جنين وثواره ليسوا وحدهم أمام تهديدات العدو لأهلنا في الضفة"، موضحاً أنه "إذا كان أبطال نفق الحرية تحرَّروا من تحت الأرض، فنَعِدهم بأنهم سيتحرَّرون قريباً من فوق الأرض".

وأضاف أبو عبيدة "أننا نشدّ على أيدي أَسرانا المَيامين في انتفاضتهم المشرِّفة.. ونقول لهم نحن معكم، ولن نتخلّى عنكم، ولن نسمح للعدو بأن يستفرد بكم".

فحص وجود أنفاق داخل السجون

أوعزت ما تسمى مفوضة ما تسمى "مصلحة السجون الإسرائيلية" كاتي بيري، بإجراء مسح لكافة السجون الإسرائيلية لفحص وجود أنفاق داخلها.

وذكرت عدة وسائل إعلام عبرية أنه في ظل تقييم للوضع أجرته بيري مع مسؤولين في مصلحة السجون وممثلين عن قوات الأمن الموازية تم اتخاذ قرار بأنه اعتبارًا من اليوم الأحد ستقوم فرق هندسية خاصة بمسح مجموعة متنوعة من في جميع السجون خوفًا من وجود أنفاق إضافية.

وأوضحت أن أعمال المسح ستجري بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وخبراء في البناء والهندسة.