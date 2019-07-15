اسرائيل تفرج عن الشرطي قاتل الاثيوبي واحتجاجات الفلاشا تتجدد

جدد يهود الفلاشا بعد ظهر الإثنين، احتجاجاتهم التي انطلقت قبل 15 يوما، تنديدا بالتمييز العنصري الذي تمارسه حكومات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم حيث تظاهروا قبالة الكنيست، احتجاجا على قتل شاب من أصول أثيوبية برصاص ضابط بالشرطة الإسرائيلية.

واقدم شرطي اسرائيلي مسلح رغم انه خارج اوقات دوامه الرسمي على قتل الشاب الاسود بحجة عدم انصياعه لاوامر الامن

وكان الشرطي يرتدي اللباس المدني وتدخل في مشاجرة وقام باطلاق النار على الشاب الاثيوبي الاصل

وتجددت الاحتجاجات للفلاشا، في الوقت الذي قضت محكمة الصلح في حيفا بعد ظهر اليوم الإثنين، الإفراج عن الشرطي قاتل الشاب من أصول أثيوبية، سولومون تاكا (18 عاما)، قبل أسبوعين.

ويأتي قرار الإفراج بطلب من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، إذ فرضت المحكمة تقييدات مشددة الشرطي ومنها الحبس المنزلي ومنع الاتصال والتواصل مع جهات ذات علاقة بملف التحقيق.

وقالت قاضية المحكمة في مجمل قرارها إن الشروط التقييدية التي فرضت عليه بالسابق لا تزال تنطبق عليه، مضيفة أنه يحظر على الشرطي الدخول إلى منطقة الحدث، وحظر الاتصال مع الأطراف المعنية الأخرى، وحظر الخروج من البلاد.

ويعاني يهود الفلاشا من القمع والتمييز والاحتقار في التعامل من طرف المسؤولين والمستوطنين الاسرائيليين في فلسطين وكانوا قد استقدموهم بهدف زيادة اعداد اليهود على حساب الفلسطينيين الا انهم لاقوا معاملة اشبه بالاستعباد والدونية