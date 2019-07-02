اسرائيل تفرج عن جثمان شهيد فلسطيني احتجزته ستة اشهر

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء عن جثمان فلسطيني استشهد قبل ستة اشهر قرب جدود قطاع غزة وظل محتجزا لديها منذ ذلك الحين.

الشهيدمن سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون شمال قطاع غزة ان سلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد اسحاق اشتيوي (16 عاما) الذي ارتقي قبل ستة أشهر عبر المعبر.

وكان في انتظار الشهيد عدد من اقاربه تمهيدا لتشييعه في مسقط رأسه.

واستشهد الفتى قرب الحدود شرق رفح جنوب قطاع غزة واحتجزت اسرائيل جثمانه مع 12 مواطنا اخر استشهدوا في ظروف مشابهة.