اسرائيل تفرج عن 531 اسيرا فلسطينيا بموجب قانون "المنهلي"

افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن 531 أسيراً فلسطينيا ، من بينهم 120 معتقلا أمنيا، و411 سجينا مدنيا، بعد تفعيل قرار ما يعرف بـ “المنهلي”.

ما هو قانون المنهلي؟

“المنهلي” هي فترة يتم خصمها من الحكم الإجمالي الصادر بحق الأسير، بحيث تكون عدد معين من الأيام عن كل عام أو فترة اعتقال.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اخرت الإفراج عن 17 معتقلاً، بسبب وجود غرامات مفروضة بحقهم، وأن الإفراج عنهم سيكون بعد تسليم إدارة السجن إيصالات الدفع.

اسرى انتفاضة مدينة اللد

وأضافت الهيئة الفلسطينية أن من بين المفرج عنهم العشرات ممن تم اعتقالهم خلال أحداث مدينة اللد في الداخل المحتل قبل حوالي شهرين، والتي اندلعت احتجاجاً على اقتحام المسجد الأقصى في القدس، واعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين والمعتصمين في الشيخ جرّاح وباب العامود في المدينة المحتلة.

اسرائيل تواصل الاعتداء على الاسرى

واكدت هيئة الاسرى الفلسطينية ان سلطات الاحتلال تواصل مسلسل الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتي تستهدف استقرار الحياة اليومية لهم والنيل من صمودهم وعزيمتهم. وكان آخرها ما جرى أمس في سجن عسقلان من اقتحام وتخريب من قبل وحدات القمع الخاصة (اليمام، ودرور، ومتسادا)، لقسم (3) حيث تم الاعتداء على الأسرى وضربهم وتفتيشهم تفتيشاً عارياً ونقلهم إلى قسم آخر.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية، والإنسانية التحرك الفوري لوضع حد لهذه الجرائم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، والخروج من هذا الصمت الذي يشجع إسرائيل على الاستمرار في حقدها وانتقامها من الأسرى.

كم يبلغ عدد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟

و يقبع داخل السجون الإسرائيلية 4500 أسير فلسطيني، بينهم 140 طفلا قاصرا، و41 امرأة وفق ما نشرته وكالة الانباء الفلسطينية وفا

بمناسبة “يوم الأسيرالفلسطيني” الذي يصادف يوم 17 ابريل نيسان من كل عام

وقالت في تقريرها ان الاسرى يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين القدامي المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، 25 أسيرا، أقدمهم الأسيران، كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عددا من الأسرى المحررين في صفقة “وفاء الأحرار” الذين أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والتي وصل ما مجموعها إلى 41 عاما، قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسرى.

وبلغ عدد الأسرى الذين مر على اعتقالهم 20 عاما بشكل متواصل 62 أسيرا، وهم ما يعرفوا بـ”عمداء الأسرى”.

وقد صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 543 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم، الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا.

وبلغ عدد “شهداء الحركة الأسيرة” 226 شخصا، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى الذين توفوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، كما توفي 73 أسيرا جراء التعذيب.