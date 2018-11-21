اسرائيل تفكر بالسيطرة على جزء من غزة

أضاف "إذا كانت هذه الخطوة ستضمن أمن إسرائيل، سنفعل ذلك".

صرح وزير إسرائيلي اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى، من إعادة السيطرة على قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن وزير الشؤون الاستراتيجية، جلعاد أردان، أن "إسرائيل قريبة أكثر من أي وقت مضى من إعادة السيطرة على قطاع غزة، أو جزء منه".

ومن جانبه، هدد الوزير يوآف غالانت، عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، زعيم حركة حماس في غزة يحي السنوار، بأن أيامه "أصبحت معدودة"، كما هدد بأن "إسرائيل ستختار التوقيت المناسب للقيام بعملية عسكرية في غزة".

وكانت القاهرة توسطت الأسبوع الماضي في اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة، وفي مقدمتها حماس، والاحتلال الإسرائيلي لإنهاء توتر استمر 3 أيام وأدى لمقتل 14 فلسطينياً وضابط إسرائيلي.