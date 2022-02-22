اسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا في بيت لحم

قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطفل الفلسطيمي محمد شحادة في بيت لحم مهد السيد المسيح ، إثر اندلاع مواجهات في قرية الخضر جنوب المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتى محمد شحادة (14 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي خلال المواجهات ما أدى إلى إصابة الطفل “شحادة”، حيث منع الجنود طاقم إسعاف الهلال الاحمر من الوصول إليه

وأفادت مصادر أن المواجهات اندلعت في المنطقة الغربية من البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، إلى جانب اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال للبلدة.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين بالقرب من جبل القعدة في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة بيت فوريك وهم: كريم ونور بكير، ومصطفى فادي مليطات.