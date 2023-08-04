اسرائيل تقتل فلسطينيا اعلن عن نجاحه في الثانوية قبل ايام

انهت رصاصات جندي اسرائيلي احلام شاب فلسطيني في مقتبل حياته كان يرسم خططا لمستقبله الدراسي بعد ان تحصل على علامات تفوقه في الثانوية العامة قبل ايام

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال قتلت الشاب محمود أبو سعن في مخيم طولكرم فجر اليوم الجمعة وقد كان من الناجحين في شهادة الثانوية العامة هذا العام والتي صدرت نتائجها قبل ايام قليلة فقط

واشارت مصادر فلسطينية ان ان الشهيد اصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الاطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام حيث وقف الشبان الفلسطينيين يتصدون لها