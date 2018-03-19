اسرائيل تقرر جعل محاكمة عهد التميمي مغلقة

عهد التميمي

قررت المحكمة العسكرية الاسرائيلية الاثنين جعل جلسات محاكمة الشابة الفلسطينية عهد التميمي مغلقة، رغم احتجاجات الدفاع.

وكانت الصبية عهد التميمي (17 سنة) تحولت الى ايقونة فلسطينية بعد ان ظهرت في شريط فيديو مع والدتها ناريمان وابنة عمها نور وهن يتعاركن مع جنود اسرائيليين في الخامس عشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي. وتشاهد عهد في الشريط مع نور التميمي وهما يضربان ويركلان الجنود الاسرائيليين امام المنزل العائلي في بلدة النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وكان الجنود الاسرائيليون انتشروا في البلدة لمواجهة سلسلة التظاهرات الاحتجاجية التي عمت المناطق الفلسطينية احتجاجا على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وبدأت محاكمة التميمي في الثالث عشر من شباط/فبراير على ان تتواصل حتى الحادي والعشرين من اذار/مارس الحالي امام المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر في الضفة الغربية المحتلة.

وقال غابي لاسكي محامي عهد التميمي في حسابه على تويتر "رفضت محكمة الاستئناف العسكرية الطلب الذي قدمه الدفاع ضد جعل المحاكمة مغلقة. ان المحاكمة العلنية كانت السبيل الوحيد امام الدفاع، وفي غيابها فان عهد التميمي لن تحصل على محاكمة نزيهة".

وردا على وكالة فرانس برس لم يكن المتحدث العسكري الاسرائيلي قادرا بعد على تأكيد الخبر.

ووجه القضاء الى عهد التميمي 12 تهمة تتعلق بما حصل في الخامس عشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي، كما تلاحق بسبب احداث وقعت قبلا مثل رشق الجنود الاسرائيليين بالحجارة، والمشاركة في "اعمال شغب" في قرية النبي صالح.

وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والاتحاد الاوروبي عبرا عن القلق ازاء وضع التميمي.

وتؤكد منظمة العفو الدولية ان نحو 350 طفلا محتجزون في السجون الاسرائيلية.