اسرائيل تقصف غزة ردأ على اطلاق صواريخ من القطاع

اعلن الجيش الاسرائيلي انه شن غارات جوية على اهداف لحركة حماس في شمال قطاع غزة مساء الاحد، ردا على اطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع باتجاه جنوب اسرائيل، سقط احدها في مدينة سديروت.

وقال الجيش الاسرائيلي في وقت سابق ان صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط الاحد في بلدة سديروت جنوب اسرائيل وتسبب باشتعال حريق.

واوضح الجيش ان ثلاث قذائف صاروخية اطلقت من قطاع غزة باتجاه بلدات جنوب اسرائيل، وان اثنتين منها تم اعتراضها بوساطة نظام القبة الحديدية، لكن الثالثة افلتت وسقطت في شارع عام بسديروت.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان مئات من سكان سديروت هرعوا الى الملاجئ، كما تم إلغاء مهرجان في المدينة.

وفي وقت سابق ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه “سُمعت أصوات صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومجلس النقب الإقليمي كما سمعت أصوات انفجارات في المنطقة”.

ولم تتبن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

