اسرائيل تقصف مطاري حلب والنيرب في سوريا

البوابه - قصف الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ فجر اليوم الأربعاء مطار حلب الدولي ومطارالنيرب في محافظة حلب بالشمال السوري.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية استهداف المطاريين تم من خلال 5 صواريخ إسرائيلية، فيما أشارت وزارة الدفاع في سوريا إلى أن الضربة الجوية الإسرائيلية فجر اليوم ألحقت أضرارا بمطار حلب الدولي.

وسبق أن استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مطار حلب الدولي قبل حوالي أسبوعين حيث أخرجته عن الخدمة.

وتشن إسرائيل منذ منتصف آذار من العام 2011م الغارات بين الفينة والأخرى على مواقع سورية وتزعم ان الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

