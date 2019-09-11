اسرائيل تقصف أهدافا لحماس ردا على اطلاق صواريخ من غزة

قال الجيش الاسرائيلي ان ثلاثة صواريخ اطلقت من قطاع غزة باتجاه بلدات ومستوطنات اسرائيلية حدودية الاربعاء، وانه رد بقصف من دبابة على موقعين لحماس شمال القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي".

وكتب على "تويتر": "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد اطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأضاف "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قامت دبابة قبل قليل بقصف موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل قبل قليل".

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، أنه تم سماع دوي انفجارات في محيط مستوطنات كيبوتس ياد مردخاي شمال القطاع ونتيف هعسرا شرق قطاع غزة.

والثلاثاء، أظهرت لقطات تلفزيونية اندفاع حراس نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإبعاده عن منصة كان يقف عليها أثناء تجمع انتخابي في جنوب إسرائيل، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي محتمل من غزة.

ولم يُصب نتنياهو بأذى وعاد بعدها بدقائق لمواصلة كلمته التي كان يبثها حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه على الهواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن هذه الواقعة، التي جاءت قبل أسبوع واحد من الانتخابات، أثارت اتهامات من خصومه السياسيين بأنه لم يفعل ما يكفي لوقف الهجمات الصاروخية عبر الحدود على جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود، حيث كان مقر التجمع الانتخابي، ومدينة عسقلان الساحلية جنوبي أسدود وإن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ تصدى لهما.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد وقت قصير من إعلان نتنياهو عزمه ضم غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة إذا فاز بفترة جديدة في انتخابات 17 سبتمبر أيلول الجاري.

وفي وقت لاحق يوم الأربعاء قصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 15 هدفا منها منشأة لتصنيع الأسلحة ومجمع بحري يستخدمه نشطاء وأنفاق تابعة لحركة المقا‭‬‬ومة الإسلامية (حماس). ولم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر أو مصابين.

