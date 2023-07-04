اسرائيل تكشف تفاصيل مراحل عدوانها التالية

شنت قوات الاحتلال في الساعات الاولى من يوم الثلاثاء، عدوانا جديدا على مخيم جنين في الوقت الذي اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الى 10 وقالت مصادر ان الجيش الإسرائيلي يقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين.

هجوم اسرائيلي جديد على جنين

واعلن المتحدث بلسان جيش الاحتلال داني هاجري صباح اليوم الثلاثاء في حديث للصحفيين :

باق امامنا عشر وجهات في مخيم جنين سنقوم بمهاجمتها اليوم بقيادة ٤ وحدات هي : آجوز وماجلان ودوفدوفان والمظليين ..

بتوجيه من الشاباك انهينا عملية ازالة العبوات الناسفة من الشوارع

نفذنا ٢٠ غارة جوية حتى الان

قتلنا عشرة اشخاص ادعى المتحدث انهم من المسلحين فقط واصيب اكثر من ١٠٠ شخص

اعتقلنا ١٢٠ مطلوبا وباق امامنا ٤٠ مطلوبا

في مخيم جنين ١١ الف نسمة غادر منهم ١٥٠٠-٣٠٠٠ المخيم ولا يوجد حظر تجول

٢٨٠٠ عامل توجهوا امس الى اعمالهم عبر معابر جنين ونمنع دخول عرب الداخل الى جنين بسبب العملية العسكرية.

أمير بوخبوط، المراسل العسكري لـ موقع والا العبري: اكد ان الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من العملية .. توقعات الجيش والشاباك بتواجد نحو 300 مسلح وسط مخيم جنين

10 شهداء

وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا قي جنين إلى عشرة، وإصابة قرابة 100 بينهم 20 بحالة خطيرة بعد العثور على جثة شهيد في منطقة مرج ابن عامر