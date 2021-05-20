اسرائيل تمدد اعتقال اردنيين تسللا للتضامن مع فلسطين

مددت ما يسمى بـ محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة حيفا، الخميس، توقيف الشابين الأردنيين المعتقلين لدى السلطات الاسرائيلية منذ الأحد الماضي، وهما مصعب الدعجة وخليفة العنوز حتى الاثنين المقبل، مع استمرار أمر منع محاميهما بلقائهما حتى ليل اليوم الخميس.

ونقل موقع CNN عن المحامي خالد المحاجنة الموكل في قضيتهما، قوله إن المحكمة قررت في جلسة عقدتها صباحا، تمديد اعتقالهما لمدة 4 أيام إضافية، بعد رفض طلب تمديد التوقيف لمدة 10 أيام تقدمت به المخابرات والشرطة الإسرائيلية، وفقا له.

واشار المحاجنة أن الجلسة عقدت صباحا على قسمين الأول بحضور المعتقلين الأردنيين بدون المحامي، والقسم الثاني بحضور المحامي لكن بدون المعتقلين في قاعة المحكمة وقال انه يستمر أمر منع لقاء المحاجنة بالمعتقلين وفقا له، حتى ليل اليوم الخميس، استنادا إلى قرار صدر لاحقا من محكمة استئناف الناصرة للنظر في طلب الطعن بأمر منع لقائهما، وقررت المحكمة الابقاء على المنع حتى الساعة الحادية عشرة من هذه الليلة.

و"في حال لم تحدث أي تطورات متعلقة بالتحقيق، سيلغى أمر المنع، وفيما طرأت معطيات جديدة سيكون متاحا أمام المخابرات الاسرائيلية بمنعي من لقائهما، لمدة أخرى وفقا للقانون الاسرائيلي تمتد لـ10 أيام إضافية" وفق المحامي المحاجنة

هيئة شؤون الأسرى والمحررين

من جانبها أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الخميس: "إن ما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" بحيفا قررت اليوم تمديد توقيف المعتقلين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة من بلدة صفا قضاء محافظة إربد، لأربعة أيام أخرى بذريعة استكمال التحقيق معهما.

ولفتت الهيئة إلى أن جلسة المحكمة للشابين الأردنيين عُقدت على مرحلتين، الأولى (جلسة سرية) بحضور المعتقلين فقط بدون محاميهم وذلك بسبب القرار الصادر بحقهما بمنعها من لقاء محامٍ، والثانية تمت بحضور محامي المعتقلين دون تواجد الشابين بقاعة المحكمة.

وأضافت" بعد انتهاء جلسة المحكمة بحيفا، عُقدت جلسة أخرى للمعتقلين الأردنيين بالمحكمة المركزية في الناصرة، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم فيما يتعلق بقرار المنع بلقاء محامي، وخلال الجلسة أبقت المحكمة على قرارها السابق بمنعها من لقاء محامي حتى الساعة 11 مساءً من هذا اليوم".

و يذكر بأن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشابين الأردنيين أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الملك حسين، ووجهت لهما تهمة الدخول لإسرائيل بطريقة غير شرعية والتخطيط للقيام بعمل إجرامي.