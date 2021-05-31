"اسرائيل".. تمدد توقيف المحتجزين الأردنيين إلى يوم الأربعاء

أعلنت محكمة إسرائيلية تمديد توقيف المحتجزين الأردنيين إلى يوم الأربعاء القادم، لعرضهما على المحكمة في الناصرة داخل "أراضي 48" لتقديم لائحة اتهام ضدهما، وفق موقع "خبرني" الأردني.

واستمعت محكمة إسرائيلية إلى أقوال المحتجزين الأردنيين في إسرائيل، مصعب الدعجة، وخليفة العنوز، اللذين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، في وقت سابق، بحسب "خبرني".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ضيف الله الفايز، قد أشار أمس الأحد، إلى أن القنصل الأردني في تل أبيب زار المواطنين الأردنيين المحتجزين في إسرائيل، مؤكدا أن القنصل اطمأن على أوضاع المحتجزين، واستمع لطلباتهما، ووقف على حيثيات ما جرى معهما وسير التحقيقات بشأنهما.

كما شدد ضيف الله الفايز على أن الوزارة ستواصل العمل على إطلاق سراحهما، كما ستستمر السفارة في تل أبيب في زيارتهما والاطمئنان عليهما